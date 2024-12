Lanazione.it - Incendio in un’officina a Castel del Piano

Perugia, 14 dicembre 2024 –del, è scoppiato intorno alle ore 10 in una officina in via del Motore 45. Due squadre dei vigili del fuoco sono intervenute dalla sede centrale di Perugia. L’edificio, adibito anche a deposito, era colmo di materiali di vario genere, tra cui tre autovettura d’epoca, bombolette di vernice, batterie al litio e una bombola di acetilene, che hanno complicato le operazioni di spegnimento. Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno spento l’utilizzando acqua e liquido schiumogeno, messo in sicurezza i materiali pericolosi e delimitato l’area con nastro segnaletico per impedirne l’accesso. La Polizia di Stato era presente sul posto. È stata dichiarata la necessità di interventi immediati da parte del proprietario per lo svuotamento e la bonifica dell’immobile, che è stato interdetto all'uso fino al completamento delle operazioni.