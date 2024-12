Ilrestodelcarlino.it - Il 21 dicembre riaprono le gallerie di Croce di Casale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una bella notizia per i residenti dell’entroterra Piceno. Il 21, infatti, riapriranno al traffico le duedidi, nel territorio di Comunanza. Ad annunciarlo è direttamente il sindaco del borgo montano, Domenico Sacconi. "Nel rispetto del cronoprogramma, concordato con il Comune di Montemonaco, quello di Roccafluvione e l’Anas, nonché con la regia del prefetto Sante Copponi, riapriranno le– conferma Sacconi –. La viabilità sarà garantita liberamente in entrambe le direzioni senza alcuna limitazione per tutto il periodo invernale. I lavori riprenderanno nel periodo primaverile, previa convocazione di un tavolo con tutte le parti interessate, al fine di concordare modalità e tempistiche, garantendo in ogni caso la possibilità di transito attraverso la galleria".