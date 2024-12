Spazionapoli.it - Giuntoli vede il suo agente, la Juve vuole strapparlo al Napoli: cambia tutto

Mercatoultimissime – Lantus si fionda su uno dei nomi che interessa alper gennaio: il calciomercato rischia di regalare un colpo di scena inatteso.Le ultimissime novità di mercato della SSCregalano un quadro ben preciso per il club azzurro: l’obiettivo principale per gennaio è l’acquisto di un difensore centrale. Il reparto è tenuto sotto stretta osservazione da parte della società partenopea, che intende regalare ad Antonio Conte anche un’ampia gamma di alternative ai due centrali titolari, Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno. Per questo, bisognerà capire quali saranno gli sviluppi legati a Juan Jesus e Rafa Marin, che sembrano non aver convinto dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana.Reparto difensivo che deve rinforzare anche la, in seguito agli infortuni di Gleison Bremer e Juan Cabal: per questo, ci sono molti profili che interessano nello stesso tempo sia a Giovanni Manna che a Cristiano