.com - Gaza, raid nella notte sulla Striscia: “Diversi morti e feriti”

Leggi su .com

(Adnkronos) – E’ diil bilancio deisferrati alle prime ore di oggi dalle forze israeliane su varie località delladi. A darne notizia è l’agenzia Wafa.città di Jabalia, quattro persone appartenenti ad una stessa famiglia sono state uccise nel bombardamento della loro casa a Jabalia al-Nazla, e altre due ferite dopo un’incursione militare in una casa a Jabalia al-Balad. Due persone sono morte ed altre sono rimaste ferite in unscuola di Yaffa, a nord-est diCity. Un’altra persona è stata uccisa nelsu una tenda che ospitava sfollati a sud di Khan Yunis, riporta l’agenzia palestinese. Le forze di difesa israeliane hanno annunciato di aver effettuato unaereo su una cellula di attivisti a“che stava per attuare piani terroristici contro le nostre forze” e si apprestava a fare altrettanto a breve termine “in direzione del territorio israeliano”.