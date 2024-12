Friuli dramma sull’A23 | scende illeso dopo un incidente stradale ma viene travolto da un’auto in corsa

Leggi su Dayitalianews.com

Una tragedia si è consumata ieri, 13 dicembre, in tarda serata lungo l’autostrada A23, dove c’è stato unche ha coinvolto 4 auto, con feriti non gravi e un morto. Secondo una ricostruzione che, come sottolineato dall’Ansa va ancora verificata e confermata, la vittima è una delle persone coinvolte nell’.La tragica morteA quanto pare la vittima era a bordo della sua auto, che si sarebbe capovoltauna collisione. Secondo la ricostruzione fatta finora, ancora frammentaria e parziale, l’uomo non avrebbe riportato ferite particolarmente gravi e infatti sarebbe riuscito ad uscire autonomamente dal mezzo incidentato. Proprio in quel momento sarebbe giunta un’altra auto sulla stessa corsia che l’avrebbe, uccidendolo.L’si è verificato al chilometro 38, nel tratto Gemona-Udine, in direzione proprio del capoluogo friulano.