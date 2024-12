Lapresse.it - FdI, Schlein: “Ad Atreju favoloso mondo di ‘Ameloni’, è il dilagare del nulla”

“Giorgia Meloni vive in una dimensione parallela, adva in scena ‘ildi Ameloni‘ in questi giorni, con tanto di card che dicono che va tutto bene. Poi, però, c’è la realtà”. Così la segretaria del Pd Ellyaprendo l’assemblea nazionale del partito. “Non siamo nel regno di fantasia, più che il coraggio diè ildel vostro“, ha aggiunto.“Mentre con una mano aumentano gli stipendi ai ministri, con l’altra bloccano il salario minimo. Che non si dica che questo Governo non sa scegliere le priorità.” ha sottolineato la leader dem a proposito della Legge di Bilancio presentata dal governo. “Sull’autonomia il governo si fermi e chieda scusa”Dopo l’ok della Cassazione al referendum abrogativo dell’autonomia differenziata “noi siamo pronti ad andare avanti a portare il Paese al voto.