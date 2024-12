Spettacolo.periodicodaily.com - Fantasanremo 2025: nuove regole per la sfida legata al Festival della Canzone

Iltorna per l’edizionedeldi Sanremo, introducendo importanti cambiamenti nel meccanismo di gioco. Tra le novità principali: squadre composte da 7 artisti (5 titolari e 2 riserve), un sistema rinnovato per il capitano e la possibilità di modificare la formazione ogni giorno durante la kermesse musicale.L’annuncio è arrivato tramite i profili social ufficiali del gioco, che hanno dichiarato: “Con 30 artisti in gara, le squadre da 5 iniziavano a starci strette. Da quest’anno, ogni squadra sarà composta da ben 7 artisti”.Le principali novità delSquadre da 7 artisti:5 titolari che accumulano punti tramite bonus e malus legati a tutto il regolamento.2 riserve che guadagnano o perdono punti solo grazie a bonus e malus extra.Il budget per creare la squadra resta invariato a 100 baudi, ma i costi degli artisti saranno ridotti.