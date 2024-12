Oasport.it - F1, la Red Bull conferma Sergio Perez (per il momento) ma il domino sta per incominciare…

Leggi su Oasport.it

Nelle scorse ore è stata ufficializzata la line-up dei piloti in vista del Mondiale di Formula Uno 2025. Tante novità già ben note, da Lewis Hamilton in Ferrari a Andrea Kimi Antonelli in Mercedes, passando per Carlos Sainz in Williams e una Haas completamente riveduta e corretta. Tutto già ampiamente definito da mesi. La vera, grande, novità è solamente una:è statoto nel team Red.Il messicano, quindi, sarà davvero al volante della RB21 nella prossima stagione? Per illa risposta assomiglierebbe ad un “sì“, all’apparenza, ma “mai dire mai” con la scuderia anglo-austriaca. Molti avevano già dato per spacciato il pilota nativo di Guadalajara (viste anche le pessime prestazioni messe in mostra nel 2024) ma, per ora, tutto è stato messo in ghiaccio. La decisione sul futuro di “Checo” è stata di non decidere, come si potrebbe dire, fino ad ora.