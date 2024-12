Movieplayer.it - Dick Van Dyke a 99 anni appena compiuti ha dovuto strisciare fuori dalla sua casa a Malibu durante gli incendi

La star di Mary Poppins ha vissuto un'esperienza traumatica qualche giorno fa in California.Vanè stato costretto apropria abitazionel'evacuazione imposta dallo stato della California a causa degliche si sono propagati nella zona di. La leggenda del palcoscenico e del cinema, che ha compiuto 99nella giornata di venerdì, ha ringraziato pubblicamente i propri vicini per essere accorsi in suo aiuto, salvandolo da una situazione particolarmente complicata. Fuga dall'o Intervistato da NBC News, Vanha spiegato:"Ho dimenticato quantiho e mi sono reso conto che stavo strisciando per uscire. Pensavo che non ce l'avrei fatta ad alzarmi perché cercavo di .