Bubinoblog - CHE TEMPO CHE FA: ANGELA MERKEL E GLI ALTRI OSPITI DI DOMENICA 15 DICEMBRE 2024

Leggi su Bubinoblog

15dalle ore 19.30 in diretta sul Nove, e in streaming su Discovery+, nuovo appuntamento con “CheChe Fa” di Fabio Fazio.della puntata:, una delle personalità più influenti della politica internazionale del XXI secolo, Cancelliera della Repubblica Federale Tedesca per 16 anni, dal 2005 al 2021, per un’intervista tv esclusiva in occasione dell’uscita della sua autobiografia “Libertà”. Il libro, uscito conraneamente in più di 30 Paesi lo scorso 26 novembre (edito in Italia da Rizzoli), è scritto con Beate Baumann, sua consigliera politica di lunga data, e ripercorre per la prima volta la sua vita in due stati tedeschi: fino al 1990 nella DDR e dal 1990 nella Germania riunificata.Nelle sue memorie,racconta il suo cancellierato durato per 4 mandati consecutivi – prima donna a ricoprire questo incarico – e tutti i momenti in cui si è trovata a prendere decisioni di enorme portata in un mondo globalizzato, svelando i dietro le quinte della politica mondiale e tracciando le linee del cambiamento nella cooperazione internazionale.