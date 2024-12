Cityrumors.it - Banda armata irrompe in carcere per liberare il leader: è caos totale

Leggi su Cityrumors.it

Sparatorie, morti ed evasioni in stile cinematografico: scoppia l’inferno nel penitenziario, paura in cittàUna notte di terrore e violenza. Un’irruzione che ha trasformato una prigione in un campo di battaglia, con sparatorie, morti e scenari da film. Un commando di otto uomini, armati fino ai denti con mitragliatrici, ha attaccato un, scatenando un inferno di fuoco contro le mura e le torri di guardia.inperil: è(Screenshot YouTube) – Cityrumors.itI malviventi, con una precisione degna di un corpo militare, hanno aperto brecce nelle recinzioni. Per farlo hanno utilizzato pinze industriali, mentre le guardie, prese di sorpresa, tentavano disperatamente di respingere l’assalto.L’operazione ha avuto conseguenze devastanti.