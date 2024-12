Ilfattoquotidiano.it - Anche per Hamas si è vicini a una tregua a Gaza: “Forse entro il 2024”. Marwan Barghouti? “Non sarà tra i prigionieri liberati”

Venerdì c’è stata la mano tesa di Washington, con la scarcerazione di Mofid Abdul Qadir Meshaal, fratellastro dell’ex leader politico di, Khaled Meshaal. Sabato, il partito armato palestinese ha risposto per bocca di un suo alto funzionario che ha parlato al quotidiano Al-Sharq di “un’eccellente opportunità” per annunciare un accordo sugli ostaggi e un cessate il fuoco a. Questo, secondo una fonte egiziana citata dai media israeliani,senza la liberazione della figura più rappresentativa tra ipalestinesi:.Tutto è in mano alla nuova amministrazione americana guidata da Donald Trump, sostiene la voce di, che non deve fare l’errore di dare carta bianca all’alleato Benjamin Netanyahu, intenzionato, secondo il Movimento Islamico di Resistenza, a far naufragare di nuovo l’intesa.