Abi a novembre prosegue calo tassi mutui al 323%

Quotidiano.net - Abi, a novembre prosegue calo tassi mutui, al 3,23%

Ancora insui. Secondo il rapporto mensile Abi a, prima quindi della decisione della Bce di questa settimana di taglio di 25 punti base, il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è diminuito al 3,23%, rispetto al 3,27% di ottobre 2024 e al 4,42% di dicembre 2023. Nei primi giorni di dicembre, anticipando la mossa di Francoforte e in vista dei futuri tagli, il mercato ha ulteriormente ridotto icon l' Euribor a 3 mesi, al 2,88% in diminuzione di 13 punti base rispetto a2024 (3,01%).