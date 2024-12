Laprimapagina.it - Un Giorno di Gioia: La Solenne Celebrazione del Cardinal David a Guardialfiera

Guardialfera – la Città si è vestita a festa per accogliere Sua Eminenza ilPablo Virgilio, recentemente nominatoe da Papa Francesco. Il prelato, noto per il suo servizio come vescovo nelle Filippine, ha avuto un legame speciale con questa comunità, avendo guidato la Diocesi Titolare didal 2006 al 2015.Durante laPontificale, erano presenti numerose autorità civili e religiose. Tra queste, il Senatore della Repubblica Italiana, Avvocato Costanzo Della Porta, il Presidente della Regione Molise, il Presidente della Provincia di Campobasso e i sindaci dei comuni che fanno parte dell’antica Diocesi di, tra cui Acquaviva, Castelmauro, Tavenna, Mafalda e Palata. Rappresentanze militari erano presenti con la Compagnia dei Carabinieri di Larino, guidata dal Comandante Capitano Christian Cosma Damiano Petruzzella, e il Colonnello Luigi Santo, Comandante della Compagnia dei Carabinieri della Provincia di Campobasso, insieme al locale Comando dei Carabinieri di