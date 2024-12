Terzotemponapoli.com - Tutto su Udinese – Napoli

Sabato alle ore 18.00 al Bluenergy Stadium si incontrano, match valido per la 16ª giornata di Serie A 2024/25. Nella squadra friulana Runjai? potrebbe tornare con la difesa a tre, mentre la coppia d’attacco dovrebbe essere Lucca-Thauvin. In casa, invece, una sola novità (forzata) per Conte rispetto alla sfida contro la Lazio: a sinistra, al posto dell’infortunato Kvaratskhelia, pronto David Neres.: ULTIME DALLE SEDIQUI UDINERiporta.it che Alexis Sanchez si è auto dichiarato convocabile per la prossima gara dei bianconeri contro il. Lo ha fatto trascinato dall’entusiasmo della vittoria dei friulani all’U-Power Stadium contro il Monza ma ora bisogna fare i conti con la sua forma fisica. È pronto per giocare in Serie A? È questa la domanda che Runjaic assieme allo staff medico si sta ponendo.