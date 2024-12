Zonawrestling.net - Triple H racconta la rinascita di Batista:”Viveva sul divano di qualcuno, cercando solo un’opportunità'”

Leggi su Zonawrestling.net

Il percorso di Dave Bautista verso il successo a Hollywood non è stato tutto scintillio e glamour, ma una storia di determinazione, sacrificio e momenti difficili. Durante una recente intervista al podcast The Roommates,H hato le incredibili difficoltà affrontate dadopo aver lasciato la WWE per inseguire i suoi sogni di attore. Da icona del wrestling a vivere su un, l’ascesa dialla fama non è stata così semplice come i fan potrebbero immaginare.H, che ha vissuto da vicino il percorso di, ha condiviso i dettagli crudi: “Dave è diventato questo grande attore” ha iniziatoH con una risata. “Ma non si è appoggiato sull’essere il ‘gigante imponente.’ Si è davvero dedicato a Hollywood, passando da un’audizione all’altra, mettendo tutto in gioco.