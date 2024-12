Terremoto in Italia esclusa dal campionato | ultima speranza

Leggi su Sportface.it

La società è nei guai ed ha tre giorni di tempo per salvarsi dall’esclusione dale dalla radiazione: è rimasta solo una possibilitàCorsa contro il tempo, anche se le speranze sono sempre più ridotte al lumicino. Il rischio, concreto e gravissimo, è la sparizione con l’esclusione della squadra dal.Una eventualità alla quale i tifosi non vogliono neanche pensare, ma che si staglia come ipotesi sempre più concreta all’orizzonte. Per salvare tutto c’è un’che sarà in vita fino al 16 dicembre, giorno ultimo per regolarizzare le spettanze. Non lo ha ancora fatto la proprietà della Turris che ora vede all’orizzonte farsi avanti nubi sempre più nere.La società campana sta vivendo una crisi societaria profonda che ha già portato a cinque punti di penalizzazione: la squadra, attualmente affidata a Mirko Conte, è penin classifica nel Girone C della Serie C, con 16 punti conquistati che scendono però a 11 per le sanzioni.