Sciopero, a Torino scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. I cori, il lancio delle uova e poi il tentato blitz alla Rai - Il video

Leggi su Open.online

Ancoradopo quelli del 29 novembre. Studenti universitari e liceali sono scesi in strada in occasione dellogenerale del 13 dicembre per protestare contro la guerra a Gaza e per chiedere maggiori finanziamenticultura. Inon avevano preannunciato il corteo e non hanno comunque comunicatoquestura il percorso che avrebbero fatto. I dimostranti si sono scontrati due volte con le: prima con la polizia davanti al Politecnico e poi con i carabinieri di frontesede Rai di via Giuseppe Verdi. Due i feriti tra gli agenti. IlRaiAlcuni dimostranti hanno divelto la grata della porta d’ingresso al centro di produzione intitolato a Piero Angela. Non sono però riusciti a entrare nell’edificio perché subito dietro le palizzate hanno incontrato i carabinieri in tenuta antisommossa che presidiavano gli accessi.