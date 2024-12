Ilrestodelcarlino.it - Rissa in discoteca, otto denunciati

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

in, calci e pugni tra un gruppo di giovani che dopo aver cominciato una discussione si sono presi a botte: in tre finiscono all’ospedale.identificati edai carabinieri peraggravata. All’alba di domenica scorso i militari dell’Arma della stazione di Matelica sono intervenuti all’interno dellaMuch More. La segnalazione arrivata alla centrale operativa faceva riferimento ad unascoppiata all’interno del locale. Non appena era cominciato il parapiglia, il personale della sicurezza dellaera subito intervenuto per riportare la situazione alla normalità. Sul posto erano subito arrivati i carabinieri. Secondo quanto è stato ricostruito, i giovani coinvolti, per futili motivi, avevano prima cominciato a litigare, prendendosi a parole.