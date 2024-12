Ilrestodelcarlino.it - Ricatti a luci rosse, smascherati una 40enne e un giovane di 25 anni

Fermo, 13 dicembre 2024 - Dopo essere entrati in possesso in modi diversi di foto e video ain cui comparivano le vittime, le hanno ricattate per estorcere loro denaro sotto la minaccia di diffondere il materiale hard. Entrambe però hanno trovato il coraggio di rivolgersi ai carabinieri, che hanno smascherato e assicurato alla Giustizia i protagonisti delle estorsioni consumatesi a Porto San Giorgio e a Pedaso. Ma andiamo per ordine. I militari dell’Arma di Porto San Giorgio, al termine dell’attività investigativa avviata a seguito della querela formalizzata nel mese di agosto da una donna del posto, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Fermo unaresidente a Roma. I carabinieri, anche mediante l’analisi dei tabulati telefonici nonché della documentazione bancaria, hanno individuato l’autrice dell’estorsione eseguita ai ddella vittima, quest’ultima adescata nel mese di luglio 2024, mediante l’utilizzo dell’applicazione di messaggistica Whatstapp.