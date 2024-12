Ilrestodelcarlino.it - Prevenzione delle truffe e dei furti. Punto informativo dei carabinieri all’outlet

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Domenica dalle 10 alle 20, il Castel Guelfo The Style Outlets accoglierà idel Comando Compagnia di Imola per un evento volto a sensibilizzare i visitatori sullepiù comuni ai dannipersone anziane. L’iniziativa, denominata #Aiutateciadaiutarli, è parte della campagna nazionale #PossiamoAiutarvi promossa dall’Arma per informare e proteggere le fasce più fragili della popolazione offrendo strumenti utili a riconoscere e affrontare possibili situazioni di pericolo. I militari in loco, infatti, si rivolgeranno a ragazzi e bambini a cui spiegheranno come aiutare i propri cari a diffidare dagli sconosciuti e come contattare il 112 in caso di urgenze, dubbi o sospetti. Presente uno standdei