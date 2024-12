Ilrestodelcarlino.it - Per Natale inaugura l’Albergo del cuore: ragazzi disabili nello staff e camere inclusive

Ravenna, 13 dicembre 2024 – Dopo due anni di cantiere e un investimento di oltre due milioni di euro, domani, 14 dicembre, verràto l'Albergo del, la struttura in via Rocca Brancaleone a Ravenna realizzata dalla cooperativa San Vitale. GIUSEPPE NUCCI PHOTOJOURNALIST La struttura, con dieci, è aperta a tutti, con particolare attenzione alle persone contà. Una delle stanze, ad esempio, è stata pensata per accogliere ospiti con disturbi dello spettro autistico, tre sono invece accessibili allatà motoria. Nell'organico dell'hotel ci saranno quattro lavoratori, Elia, Daniela, Paula e Sofia che daranno avvio al progetto. Fino alla fine di gennaio l'albergo sarà chiuso al pubblico ma al suo interno lavoreranno, oltre ai quattro assunti, diecicontà, per questi ultimi si tratterà di formazione, con la prospettiva di trovare occupazione in altre strutture ricettive.