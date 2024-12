Tg24.sky.it - Palermo, tre milioni di arancine per la Festa di Santa Lucia

Un giro d’affari che supera i 6di euro. 3di “esemplari” venduti in un solo giorno. Protagoniste di questo successo nel giorno di, ae provincia, sono le(rigorosamente al femminile, con buona pace dei “cugini” catanesi e messinesi). Si calcola che oggi sarà utilizzata nel solo capoluogo siciliano la quantità di riso che nell’intero Nord Italia viene consumata in un mese. Per ventiquattr'ore, infatti, i palermitani non mangiano pane e pasta e ripiegano sul riso.