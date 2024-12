Lortica.it - Opocsoro

Benvenuti nell’universo degli astri, dove la colpa dei vostri disastri quotidiani non è mai vostra, ma sempre di Marte, Venere o del povero Saturno che si fa carico di tutte le vostre scelte sbagliate. Anche oggi gli oroscopi si divertono a raccontarvi bugie colorate di stelle: ecco cosa vi aspetta in questa giornata epica e assolutamente non influenzata da ciò che fate realmente.Ariete(21 marzo – 20 aprile)Oggi vi sentirete imbattibili, ma attenzione: essere imbattibili non significa essere simpatici. Se pensate di conquistare il mondo con il vostro carisma, ricordatevi che il capo ha ancora l’ultima parola. Un consiglio: meno arroganza, più “grazie” e “prego”. Toro(21 aprile – 20 maggio)Venere vi sorride, ma lo fa con quel sorriso finto tipo collega fastidiosa che dice “Che bel maglione!” mentre sa benissimo che l’avete preso in saldo a 5 euro.