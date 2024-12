Oasport.it - Nuoto, 4×50 sl mista d’oro nel day-4 dei Mondiali di vasca corta. Quadarella e 4×200 sl sul podio

Calato il sipario sulla quarta giornata in questi2024 diina Budapest (Ungheria). Nella piscina da 25 metri della Duna Arena tanti risultati di un certo livello sono arrivati e in casa Italia il bilancio totale è salito a 1 oro, 4 argenti e 1 bronzo.L’inizio è stato con il botto. La staffettastile liberosi è andata a prendere un oro storico in 1:28.50 a precedere il Canada (1:28.60) e la Polonia (1:28.80). Una grande Sara Curtis è ha chiuso in 23.34 una prova in cui anche gli altri tre componenti del quartetto sono stati eccellenti: Leonardo Deplano (20.80 al personale), Alessandro Miressi (21.01) e Silvia Di Pietro (23.35). Curtis che si è proposta anche nella finale dei 50 dorso donne, ma i tempi di recupero così ridotti non l’hanno messa nelle condizioni per fare il colpo come ieri nella semifinali (26.