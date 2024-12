Game-experience.it - Nintendo Switch 2, un rivenditore di accessori ha svelato il design della console?

Dbrand parrebbe aver sostanzialmente rivelato in anticipo ildi2 grazie alla presentazionecover “Kill”.Difatti il CEOcompagnia ha confermato ad Insider Gaming che quanto mostrato nelle immagine condivise online riguarda effettivamente ilnuova, precisando però come si tratti dell’attuale form factor. Per questo motivo non è possibile escludere dei cambiamenti effettuati danel corso delle prossime settimane.Fatta questa importante precisazione, segnaliamo che le immagini condivise da Dbrand hanno messo in evidenza un case protettivo che suggerisce novità nella progettazione. Tra i particolari osservabili, ci sono scanalature e rilievi che sembrano indicare una forma diversa rispetto allaattuale.