Ilgiorno.it - Monza, prigionieri del capolinea in via Pergolesi. Sosta selvaggia e sbarre divelte: “Costretti a saltare la fermata”

Leggi su Ilgiorno.it

– Via, nei pressi dell’ospedale San Gerardo. Davanti all’entrata degli addetti ai lavori, da cui passano ogni giorno medici e infermieri diretti in corsia. In una posizione strategica anche per le migliaia di pazienti e visitatori che ogni giorno frequentano l’ospedale, c’è ildegli autobus. Ci si fermano una linea urbana di, la 206,quella per intenderci che collega con il quartiere Cederna, e la 227, interurbana, che tocca Muggiò, Cinisello e Sesto San Giovanni. Eppure, da qualche mese a questa parte, quelè diventato terra di nessuno. Basta fermarsi qualche minuto per rendersene conto, specialmente in certi orari, con automobili che entrano contromano rischiando un frontale con gli autobus, macchine parcheggiate in divieto diche chiudoso la strada ai mezzi pubblici, auto lasciate impunemente sui marciapiedi.