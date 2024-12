Ilgiorno.it - Monza, l’ascensore è rotto da mesi ed Elio non può più uscire: “Devo andare dai miei anziani genitori”

Leggi su Ilgiorno.it

– Da 11vive in un condominio comunale condifettoso e grande difficoltà a salire e scendere le scale, per via della sua disabilità. Allo stabile di edilizia pubblica di via Silva 9 è da febbraio di quest’anno cheMigliorini, uomo di 60 anni, sta aspettando l’intervento di tecnici mandati dal Comune che aggiustino l’elevatore che da allora non ferma più al quarto piano, proprio quello in cui abita lui. “È una disdetta che mi sta recando parecchi disagi - dichiaraMigliorini parecchio trafelato dopo aver fatto una rampa di scala -.ferma in tutti i piani, meno che al mio. Per cui sono costretto a scendere al terzo piano per prenderlo quandoa terra, e salire al quinto e da lì scendere quandotornare a casa”. “Sto cercando di ovviare così al problema per cercare di scendere sempre anziché salire - continua -, ma anche la discesa per me è difficoltosa e pericolosa.