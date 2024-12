Sport.quotidiano.net - Milan, Calabria sbotta sui social: "Basta fake news, rispetto per me e per la società"

o, 13 dicembre 2024 - Davideall'attacco. Il difensore e capitano del, in scadenza di contratto, spesso contestato per il rendimento e fischiato anche con la Stella Rossa, vuole "fare chiarezza". E affida il suo pensiero ai, con una lettera-nota pubblicata in rete. "Negli ultimi mesi ho lasciato correre tante cose, evitando di rispondere a situazioni spiacevoli o inventate per non perdere tempo ed energie. Forse avrei dovuto farlo anche prima. Oggi credo sia arrivato il momento di spendere due parole". E dunque: "Così come in passato, negli ultimi giorni sono circolate molte informazioni errate sul mio conto e sulla nostra squadra.che non meriterebbero peso, ma che ora credo richiedano una risposta per tutelare la mia immagine e quella del nostro gruppo".