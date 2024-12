Spazionapoli.it - Meret ‘indica’ la strada: la dedica nella tesi di laurea è unica

Napoli Calcio – Ultimissime sul portiere del Napoli Alexdiinaspettata, ecco che cosa gli ha scritto il ragazzoDi recente è diventato virale un ragazzo che hato la propriadiall’allenatore Massimiliano Allegri, criticatissimopassata stagione dopo gli ultimi tre anni alla Juventus. Ora tocca ad un inaspettato Alex, altro protagonista del calcio italiano e criticato a Napoli: le ultimissime sul portiere azzurro.L’estremo difensore friulano è pronto ad incontrare la sua ex squadra. Domani 14 dicembre affronterà l’Udinese, che l’ha lanciato nel mondo professionistico. E in queste ore è stato incredibilmente citato in unadi, in quanto fonte di ispirazione. Infatti, un ragazzo di Napoli,to in Lettere Moderne, ha volutore il suo elaborato proprio ad Alex, come riporta Cronache di Spogliatoio:“Ad Alex(il mio portiere), per avermi insegnato che nei momenti critici, la migliorè quella di abbassare la testa e lavorare”Abbassare la testa e lavorare è proprio ciò che ha fatto il portierone azzurro, il quale nel momento più difficile è riuscito a rialzarsi, a conquistare la fiducia di mister Spalletti e vincere lo Scudetto da protagonista.