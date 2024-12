Marracash | La musica oggi è piatta ma ora ‘È finita la pace'

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – “È un momento storico in cui la, uniformante e forse anche poco interessante”. Ma ora ‘Èla’ “per rivendicare se stessi e il diritto dell’essere unici”. È unemozionato e sereno quello che si presenta alla stampa per parlare del suo nuovo album (‘Èla’, appunto) annunciato a sorpresa questa mattina. “Abbiamo finito il disco una settimana fa. È la chiusura di una trilogia iniziata nel 2019 ed è anche l’ultimo capitolo di un percorso personale dove ho cercato un mio modo di faree rappresenta la ricerca di se stessi e l’accettazione”. Il primo album ‘Persona’ (2019), “era il percorso del rapper di periferia che metteva in crisi le sue convinzioni e carriera”. Il secondo ‘Noi, Loro, Gli altri’ (2021), “il conflitto che avevo dentro si allargava anche all’esterno e adesso questo ultimo tassello è un po’ la resa dei conti.