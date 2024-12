Ilfattoquotidiano.it - Manovra, il governo pensa a un emendamento per alzare l’indennità ai ministri non parlamentari. L’opposizione: “Vergognoso”

Equipararedeinon, circa 9.200 euro lordi al mese, a quella deiche sono anche, circa 12.400. È la norma che ilsta ragionando di inserire nella, tramite uno degli emendamenti dei relatori attesi per venerdì pomeriggio in Commissione Bilancio a Montecitorio. Intorno alle 15:30 il sottosegretario all’Economia Federico Freni (Lega) ha annunciato che l’esecutivo ha presentato cinque emendamenti con le relative relazioni tecniche e tutte le riformulazioni non onerose (cioè a costo zero), mentre lo stessoe i relatori si riservano di depositare nelle prossime ore ulteriori riformulazioni onerose. La seduta è stata sospesa fino alle 17:30, quando riprenderà esclusivamente per la presentazione degli emendamenti, poi sarà nuovamente sospesa per dare modo aidi visionarli.