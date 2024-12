Lanazione.it - Lutto nel giornalismo e nella politica: è morto Enrico Bosi

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 13 dicembre 2024 – E’ scomparso, all’età di 85 anni,. A lungo giornalista della “Nazione” è stato anche un esponente politico (prima del Msi poi di An e quindi di Forza Italia) del panorama regionale destra. «Esprimo profondo cordoglio per la morte di. Consigliere regionale, provinciale e comunale, è stato figura di spicco del panorama politico toscano e fiorentino», dice la sindaca di Firenze Sara Funaro a proposito della scomparsa diBos. «Lo ricordiamo anche come giornalista, autore di pubblicazioni e impegnatocultura - aggiunge Funaro in una nota -. Alla famiglia vadano le condoglianze sincere dell' amministrazione e della città» Nato a Firenze il 9 aprile 1939,abitava a Impruneta (Firenze): lascia la moglie Maria e i figli Giulia e Lorenzo che hanno dato notizia della sua scomparsa.