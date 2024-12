Sport.quotidiano.net - Lucchese - Il campionato dà i numeri. La Pantera non vince da 50 anni. Soltanto tre successi a Sassari

Mentre Pescara, Ternana e Virtus Entella sgomitano per la volata che conduce al platonico, ma indicativo, titolo d’inverno (per la prima volta negli ultiminon ci sono formazioni in fuga a questo momento del), la, in zona play-out, giocherà a, contro la Torres che era una delle favorite alla vigilia. In Sardegna, contro i rossoblu, quello di domenica 15 dicembre sarà il confronto numero 18 della storia, con un bilancio di 8sardi, 6 pareggi e tre vittorie della, l’ultima esattamente 50fa. L’8 dicembre del 1974 lasi impose 2-1, risultato, poi, trasformato in 2-0 a tavolino. La gara venne sospesa all’80’ per invasione di campo dopo l’espulsione del giocatore sassarese Idini. Ci volle un colpo di pistola sparato in aria da un poliziotto per disperdere i facinorosi che, con l’ausilio di una bombola di gas utilizzata come ariete, avevano sfondato la porta degli spogliatoi.