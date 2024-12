Movieplayer.it - Luca Guadagnino: "Jack di Coppola è un capolavoro e Il Padrino - Parte III è il migliore della trilogia"

Il registaha svelato i suoi film preferiti da guardare a Natale, includendo IlIII edi, il regista italiano acclamato per il successo di Chiamami col tuo nome e per il suo stile inconfondibile, ha recentemente condiviso in un'intervista con Sight and Sound alcune delle sue scelte cinematografiche preferite per le festività natalizie. Tra i film che guarderebbe durante le feste, il regista ha rivelato di considerare IlIII non solo il suo preferito per il periodo natalizio, ma anche ilcelebrediretta da Francis Ford. American Psycho: Jacob Elordi probabile protagonista del remake diIlIII: il miglior capitolosaga .