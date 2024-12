Ilgiorno.it - Lo sfregio al volto e le minacce: "Ti ammazzo quando voglio"

"Veniamo a nome della tua vicina di casa, sappiamo dove abiti e dove vai, stai attenta". È la minaccia che nel 2022 due uomini avrebbero fatto, avvicinandola alla stazione ferroviaria di Monza, a una ragazza, allora quindicenne, solo perché sua mamma aveva continui screzi con C.S., una italiana che si trovava agli arresti domiciliari in un’abitazione sul suo stesso pianerottolo nelle case Aler di Brugherio. La madre, una 48enne di origini romene, L.D., è stata sfregiata alcon i cocci di una tazzina del caffè durante un’aggressione il 4 ottobre del 2022 e ora la 48enne C.S., detenuta in carcere, deve rispondere dei reati di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, atti persecutori e anche evasione dai domiciliari, in un processo ai Monza dove la vittima si è costituita parte civile insieme alla figlia.