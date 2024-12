Anteprima24.it - LIVE/ Team Altamura – Avellino, le formazioni ufficiali

Tempo di lettura: < 1 minutoAl “D’Angelo” diva in scena il match valido per la diciannovesima giornata del campionato di serie C Now, ultimo atto del girone d’andata di Serie C tra i padroni di casa e l’.Le probabilidi(in attesa delle(3-4-2-1): Viola; De Santis, Siletti, Acampa; Manè, Dipinto, Franco, Grande; Rolando, Simone, D’Amico. A disp.: Spina, Pane, Gigliotti, Poggesi, Andreoli, Bumbu, Minesso, Peschetola, Leonetti, Molinaro. All.: D. Di Donato.(4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Frascatore; De Cristofaro, Palmiero, Rocca; Russo; Patierno, Gori. A disp.: Marson, Guarnieri, Cionek, Liotti, Benedetti, Llano, Tribuzzi, Armellino, Toscano, Campanile, Vano, Redan. All.: R. Biancolino.