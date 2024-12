Oasport.it - LIVE Skicross, Val Thorens 2024 in DIRETTA: vince Sherret, quarta Jole Galli

14:01 Manca solo la Big-Final quindi in questo ventoso pomeriggio in Val. Pubblico che spera di esultare per Tchiknavorian.13:59 Scende sui propri sci al parterre Wallasch, ma visibilmente dolorante. Peccato per l'USA, che però in semifinale con una manovra al limite ha messo out dalla corsa per il podio Wilmsmann.13:57 Nuova caduta con Wallasch protagonista, stavolta tirato giù dall'austriaco Aujerski. Chiude quinto Duplessis e festeggia con il pubblico di casa, sesto il deluso di giornata Wilmsmann.13:55 Adesso le finali maschili:Big-FinalKevin Drury (CAN)Alex Fiva (SUI)Adam Kappacher (AUT)Terence Tchiknavorian (FRA)Small FinalFlorian Wilmsmann (GER)Johannes Aujenski (AUT)Tyler Wallasch (USA)Youri Duplessis (FRA)Classifica Final-A femminile:India(CAN)2.