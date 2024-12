Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Team sprint Davos 2024 in DIRETTA: dalle 18.00 la finale femminile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:51 10 minuti al via della. Favoritissima Svezia I (Ribom/Sundling), un gradino più indietro USA I (Brennan/Kern) e Finlandia I (Parmakoski/Lylympera). Nelle qualificazioni si è nascosta Norvegia I (Slind/Fosnaes), che aumenterà sicuramente i giri del motore nella gara decisiva.17:47 Promosse le 4 squadre azzurre. Ganz/Monsorno (Italia I) e Laurent/Cassol (Italia II) hanno fatto il loro dovere conquistando la finalissima. Potranno invece ambire al podio Pellegrino/Barp, con Italia II di Graz/Hellweger chiamata ad una gara di resistenza.17:43 Amici di OA Sport ben ritrovati nellascritta deldi. Tra poco meno di 20 minuti via alla.Alle 18 per le fasi finali! Tutte le squadre italiane saranno al via.