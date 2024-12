Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Team sprint Davos 2024 in DIRETTA: bene le giovani azzurre, a breve Pellegrino!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:31 Si inseriscono anche Jay e McMullen. Non dovrebbero esserci altri inserimenti nelle prime posizioni oltre a Miolanen.16:31 Gran appena dietro Barp, settimo e ottavo gli azzurri.16:30 Fanno meglio dell’azzurro Riebli (leader) e Vuorinen (3°). Italia I 7^. Ultimo a +10? Krueger.16:30 Buon crono di Barp, difficile che esca dalle prime 8 posizioni di questa tornata di atleti.16:29 Miglior tempo del francese, Barp a +3?3. Si inserisce in mezzo Haeggstroem.16:28 Barp! Secondo tempo quando sono transitati Golberg (0?8 davanti) e Krueger. Arriva però il bronzo mondiale 2023 Chappaz.16:27 Partito l’azzurro, 15? dietro c’è Krueger, in una specie di allenamento agonistico.16:26 Iniziata la qualificazione maschile! Partirà Barp prima di, così come vedremo Klaebo dopo Golberg.