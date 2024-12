Sport.quotidiano.net - Lewis Ferguson: il ritorno del 'tuttocampista' del Bologna dopo l'infortunio

Dov’eranella notte del Da Luz? Facciamo prima a dirlo con una parola secca: dappertutto. Del resto a nessuno più di lui si addice l’etichetta di ‘’ che lo scozzese di Hamilton si è conquistato sul campo dall’alto delle sue 71 gare ufficiali giocate in maglia rossoblù. Avrebbero potuto essere anche di più senza la rottura del crociato anteriore del ginocchio patita in quel funesto 13 aprile scorso in cui il mondo, in-Monza 0-0 di campionato, gli rovinò addosso togliendogli in un colpo sol l’ultimo tratto della volata Champions e l’Europeo di Germania con la sua nazionale. Una botta pazzesca, da cuisi è ripreso con la forza del lavoro e la pazienza della formichina. Col Lecce, lo scorso 2 novembre, ilin campionato. Col Monaco, tre giorni, il primo assaggio di Champions.