La versione horror di Peter Pan ha una data d’uscita!

Il prossimo capitolo del Twisted Childhood Universe sta per svolgersi e sarà il primo film della saga a non essere incentrata su Winnie the Pooh. Dopo due film di Winnie-the-Pooh: Sangue e miele, la Jagged Edge Productions si sta espandendo in un franchise completamente connesso, dando vita ai personaggi più infantili in modi nuovi e terrificanti. Il prossimo film della serie parla di nientemeno chePan e arriverà sul grande schermo prima di quanto pensiate.Pan’s Neverland Nightmare è stato a lungo uno dei film del Twisted Childhood Universe previsti per il 2025. Ciò di cui i fan non erano sicuri, tuttavia, era quando aspettarsi di vedere il filmdel ragazzino che vive nell’Isola che non c’è. Ora abbiamo una risposta. Mercoledì, la Jagged Edge ha pubblicato un nuovo trailer diPan’s Neverland Nightmare, che ha confermato che uscirà nei cinema a gennaio.