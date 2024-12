Quotidiano.net - Il Tar del Lazio boccia il decreto Salvini-Piantedosi: sciopero trasporti di 24 ore confermato

Il Tar delha dato torto asulla precettazione,ndo ilche prevedeva una sosta obbligatoria di 20 minuti. Di fatto, il Tar equipara gli Ncc ai taxi. Lodeiresta di 24 ore: è cominciato ieri alle 21 e termina oggi alla stessa ora. Il ministro delle Infrastrutture non la prende bene: "Abbiamo fatto tutto il possibile per difendere il diritto alla mobilità degli italiani. Per l’ennesimo venerdì di caos e disagi, i cittadini potranno ringraziare un giudice". L’astensione dal lavoro di oggi interessa i settori pubblico e privato e coinvolge treni, metropolitane, autobus, taxi e trasporto marittimo. Escluso il settore aereo che manifesterà domenica 15 dicembre. A proclamarlo è il sindacato di base Usb. Aderiscono le sigle Fi-si e Usb Lavoro Privato.