Il ritorno di Goggia | Mi sono sentita compatita mi ha dato fastidio Le cose belle non sono facili

Sofiatorna. Torna a Beaver Creek per la Coppa del Mondo femminile dopo 11 mesi di infortunio. Torna e, ovviamente, parla. Dice, non si trattiene. Per esempio: “Ho odiato il comunicato della Fisi, quando ero in ospedale. Scrissero che sarei tornata più forte. Non sapevo se fosse una prospettiva realistica. Ho avuto venti giorni di blackout. Quando parlo di questo infortunio mi viene da piangere”.parla al Corriere della Sera, e spiega ancora una volta il calvario: “In questi mesi nonmai andata a correre al di fuori di un campo di atletica. Quando mi alleno non porto mai le chiavi di casa: pesano. Non avendole, scavalco il cancello e salto da un metro e mezzo. Ma con la piastra non me la sentivo: mi calavo strisciando e saltavo da mezzo metro.andata a correre 23 giorni dopo la rimozione, ho guargiù, ho saltato senza pensarci.