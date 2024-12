Secoloditalia.it - Il ministro Pichetto Fratin ad Atreju: “Non è esclusa la ripresa delle importazioni del gas dalla Russia”

«Il nostro Paese non è autosufficiente nella produzione di energia. Noi siamo legatissimi al gas e soggetti a rischi geopolitici. Non possiamo andare avanti con costi dell’energia più alti del 40% rispetto ai principali competitor. Non escludo che si possa prelevare altro gas, ma soltanto in seguito a un accordo internazionale». Con queste parole, Gilbertodell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha acceso il dibattito nel panel Energia sovrana e sostenibile ad: “Il ritorno al nucleare è un dovere verso le future generazione”Il panel, moderato da Nicola Porro, ha visto confrontarsi politici, esperti e industriali sulle sfide energetiche che l’Italia dovrà affrontare per rimanere competitiva.ha annunciato un progetto ambizioso: «Nel primo Consiglio dei ministri del 2025 presenterò una legge quadro per il ritorno al nucleare, che preveda una serie di azioni, compresa la certificazione.