I Rangers Qualiano gareggiano in amichevole contro il Real Normanna

giocheranno una partitain casail. Nuovi recuperi in squadraOggi si disputerà una partita trae il(Aversa), match inche si terrà allo Stadio Comunale dialle ore 19:00Iscendono questa sera in campo, con l’idea di riprendere un ottimo allenamento, in vista dello prossimo grande sche avverrà settimana prossima.In questa partita si recupereranno alcuni calciatori mettendoli alla prova nelle loro prestazioni calcistiche tra cui Vallefuoco ed altri che hanno subito infortuni durante il loro percorso.Al termine della partita di oggi, Iavranno un tempo di pausa per poter valutare le loro abilità in allenamento, per riprendersi totalmente e per concentrarsi sulle prossime partite in vista.