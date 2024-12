Ilrestodelcarlino.it - Falconatale: eventi natalizi diffusi a Castelferretti e Falconara

Dal centro alle frazioni. Dopo l’inaugurazione di sabato scorso, ildiventa diffuso e sbarca acon l’arrivo, in piazza della Libertà, degli artisti e delle animazioni dell’agenzia Audere che faranno divertire i bambini nell’intero weekend. Non solo: una grande iniziativa ci sarà anche a Palombina. Tantiper grandi e piccoli pure in centro a, con mercatini solidali e artigianali, casa e villaggio di Babbo Natale, cori e concerti per il secondo fine settimanao. Sarà dunque una tre giorni ricca quella che inizierà oggi e si chiuderà domenica: ci saranno appuntamenti tra cuore cittadino, Palombina e soprattutto, cui è stata dedicata un’attenzione particolare dopo la pesante alluvione di settembre. Si pensi al costo delle luminarie, accollato dall’amministrazione.