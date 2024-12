Eccellenza \ Il programma e gli arbitri della 15^ giornata

Leggi su .com

L’ultima primasosta pone sugli scudi il derby K Sport-Urbino. Per la Maceratese trasferta a Monturano non esente da insidie. Il Chiesanuova può riprendere la corsa in casa contro l’Alma Fano. Per il Fabriano Cerreto il momento vietato sbagliare.Vallesina, 13 dicembre 2024 – Se ne andrà domenica, 15 dicembre, il girone d’andatastagione 2024-2025 dell’Marche. Prima di porre tutto in standby per venticinque giorni, il massimo campionato regionale prevede l’ennesima domenica ricca di confronti avvincenti. Su tutti, per prossimità territoriale e paradigmi di classifica allettanti, ci sarà K Sport-Urbino. I ducali avranno la possibilità di fermarsi ai boxsosta natalizia avendo superato i cugini con quel che sarebbe un capolavoro per mister Mariani. Visto come erano iniziate le cose, i ragazzi di Magi, al contrario, scenderanno in campo per non mandare in fumo una prima metà di stagione configuratasi al ribasso solo nelle ultimissime uscite dell’anno solare.