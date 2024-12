Ilgiorno.it - Dieci edifici alti ventiquattro metri. Data center sull’area ex Gulf. Pioggia di soldi per il Comune

disuldi Bertonico con l’arrivo del primo dei due insediamentiex, untargato Prelios : mercoledì sera, il Consiglio comunale ha approvato sia il piano attuativo in variante che il protocollo d’intesa tra la Provincia di Lodi e i Comuni vicini, Turano e Terranova. L’assise ha dato il proprio ok al progetto al termine di un lungo iter che ha previsto, nella seduta, la lettura e la votazione di ogni singola osservazione pervenuta. L’insediamento è in variante al Piano di governo del territorio (Pgt) per una questione di altezza deglida realizzare (arriveranno a 24da terra). Sarannomanufatti, ognuno con uffici e deposito collegati ed occuperà quasi 270milaquadrati della porzione del vecchio stabilimento petrolifero chiuso nel 1985.