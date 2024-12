Lanazione.it - Cortona, presentata la nuova edizione del libro Gino Severini, la Via Crucis di Cortona

Arezzo, 13 dicembre 2024 –ladel, la ViadiGli studenti protagonisti di una lezione speciale dell’autore Pierangelo Mazzeschi Rinnovare la conoscenza die di una delle sue opere più significative a. È l’obiettivo delladeldedicato alla «Via» di Pierangelo Mazzeschi, presentato questo giovedì 12 dicembre nella sala Medicea di Palazzo Casali. L’iniziativa è stata suggellata da una nutrita partecipazione degli studenti delle classi dei Licei Artistico e Classico dell’istituto d’istruzione superiore «Luca Signorelli». «Sono felice di essere qui aper presentare questo- dichiara il professor Mazzeschi - parlare dell’opera diè come parlare della sua vita, una vita che non è stata per nulla semplice.